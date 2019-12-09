Трамп публічно погрожував Кім Чен Ину
Президент США Дональд Трамп пригрозив Північній Кореї катастрофічними наслідками в разі відмови від денуклеаризації.
Він заявив у Twitter в неділю, 8 грудня, що Пхеньян втратить все досягнуте в рамках мирних ініціатив між двома країнами, а також "особливі відносини" лідера КНДР із главою Білого дому.
"Кім Чен Ин досить розумний, він може занадто багато втратити – насправді все, якщо піде на ворожі дії. Він підписав потужну Угода про денуклеаризацію разом зі мною в Сінгапурі", – написав Трамп.
Американський президент висловив упевненість у тому, що лідер КНДР не піде проти нього.
"Північна Корея під керівництвом Кім Чен Ина має величезний економічний потенціал, але вони повинні провести денуклеаризацію, як обіцяли. НАТО, Китай, Росія, Японія і весь світ – єдині в цьому питанні!" – додав Трамп.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп став першим американським президентом, який відвідав Північну Корею і потиснув руку лідеру країни через демаркаційну лінію.
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