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Трамп просто тролить Путіна із купівлею Ґренландії: експерт

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Експерт з питань безпеки Роман Матковський прокоментував спробу США придбати Ґренландію.

Нагадаємо, що кілька днів тому у мережі виникли чутки, про те що Дональд Трамп хоче придбати Ґренландію у Данії. Пізніше з'явились офіціальні підтвердження таких намірів. І ось вже отримана офіційна заява прем'єр-міністра Данії, що жодні перемовини по цьому питанню вестись не будуть. Вона зазначила, що Данія не продасть 50 тисяч своїх громадян Сполученим Штатам. Більше того, прем'єр назвала саму думку про це "божевіллям".

Матковський заявив, що Дональдт Трамп - це яскраво виражений шоумен в політиці. Експерт припустив, що Трамп таким чином тролить Путіна, показуючи, що США заможна країна, яка може собі дозволити вести переговори про купівлю території, а не її анексію із порушенням усіх міжнародних законів. Він оцінив всі дії американського президента у цьому напрямку виключно як шоу.

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