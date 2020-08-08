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ТОП-5 новин Obozrevatel | 32 тиждень, 2020

  • ЛІКИ ВІД КОРОНАВІРУСУ ГОТОВІ Ліки від COVID-19- готові. Нині розпочинаються клінічні дослідження. Донором можна стати у центрах компанії в Харкові, Черкасах, Сумах, Шостці, Конотопі та у Дніпрі.

  • ЗАБОРОНА ЗУПИНОК Укрзалізниця оголосила про заборону зупинок у Тернополі та Луцьку. Міста потрапили до «червоної» зони епіднебезпеки через COVID-19.

  • ЛУКАШЕНКО ПРИГРОЗИВ РОСІЇ Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Росії через перекидання нового загону російських найманців в країну.

  • ОНЛАЙН-МАПА ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ДТП Онлайн-мапу безпеки на дорогах запустили в Україні. За допомогою сервісу можна побачити облаштування розв'язок, автоматичних пунктів зважування вантажівок та багато іншого.

  • В УКРАЇНІ ЗРОСЛА ВАРТІСТЬ КАВУНІВ Ціни на кавуни підскочили втричі! Експерти української плодовоовочевої асоціації кажуть: ягода побила п'ятирічний рекорд за вартістю.

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