ТОП-5 новин Obozrevatel | 32 тиждень, 2020
ЛІКИ ВІД КОРОНАВІРУСУ ГОТОВІ Ліки від COVID-19- готові. Нині розпочинаються клінічні дослідження. Донором можна стати у центрах компанії в Харкові, Черкасах, Сумах, Шостці, Конотопі та у Дніпрі.
ЗАБОРОНА ЗУПИНОК Укрзалізниця оголосила про заборону зупинок у Тернополі та Луцьку. Міста потрапили до «червоної» зони епіднебезпеки через COVID-19.
ЛУКАШЕНКО ПРИГРОЗИВ РОСІЇ Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Росії через перекидання нового загону російських найманців в країну.
ОНЛАЙН-МАПА ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ДТП Онлайн-мапу безпеки на дорогах запустили в Україні. За допомогою сервісу можна побачити облаштування розв'язок, автоматичних пунктів зважування вантажівок та багато іншого.
В УКРАЇНІ ЗРОСЛА ВАРТІСТЬ КАВУНІВ Ціни на кавуни підскочили втричі! Експерти української плодовоовочевої асоціації кажуть: ягода побила п'ятирічний рекорд за вартістю.
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