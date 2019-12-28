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28 грудня • оновлено в 11:41
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TOP 5 NEWS 28 грудня 2019
44
11:21, 28.12.2019
Оновлено: 11:23, 28.12.2019
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44
TOP 5 NEWS 28 грудня 2019
220
1
Польща. Вроцлав від Ірини Євчак, жительки міста
160
1
FOODOBOZ | Лаваш з начинкою з тунця
516
Хіт-парад новорічних ялинок: яка красуня стала найгарнішою
296
Небезпечні іграшки: як не нашкодити рідним своїми подарунками
Новини
Польща. Вроцлав від Ірини Євчак, жительки міста
1
220
FOODOBOZ | Лаваш з начинкою з тунця
1
160
Хіт-парад новорічних ялинок: яка красуня стала найгарнішою
516
Небезпечні іграшки: як не нашкодити рідним своїми подарунками
296
Курс долара в 2020 році: прогноз економіста
2
700
За 2-3 роки реалістично повернути контроль над окупованими територіями: народна депутатка
1
657
Або влада ігноруватиме штрафи, або нас чекають протести: експерт про ситуацію з євробляхами
199
За нинішнього рівня ВВП про підвищення ЗП депутатам не може бути й мови: Ірина Верещук
200
Як Брекзіт може вплинути на безвіз
165
Мер Херсона жорстко висловився про "споконвічні російські території"
261
Всі новини
1656.3т
126
У Канаді пташка з гніздом ледь не зірвала фестиваль
901.3т
5
Велике полум`я: в Амстердамі атакували відоме видання
676.3т
16
З`явився трейлер нового українського фільму
645.7т
34
Банкомат не працює: в Індії миші знищили гроші
570т
15
Вперше у цьому році: панда народила близнят
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