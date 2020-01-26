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TOP 5 NEWS 26 січня 2020
56
23:23, 26.01.2020
Оновлено: 23:24, 26.01.2020
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56
TOP 5 NEWS 26 січня 2020
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До +7 °C, місцями дощі: прогноз погоди в Україні на 27 січня від ObozTV
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В'ячеслав Кириленко
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1.3т
Перший пішов: солістка групи, яка буде відкривати нацвідбір Євробачення, в ефірі ObozTV
148
2.3т
Чому Путін ніколи не залишить у спокої українську мову та які наслідки для України може мати двомовність
1
639
Андрій Чорновол – шоумен, теле та радіоведучий. Показовий сім'янин, якому доводиться розціловувати зірок шоу-бізнесу
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В Україну прийде весняне тепло: прогноз на 26 січня від ObozTV
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Що перешкоджає поверненню Криму: народний депутат Ахтем Чийгоз
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Обережно – інтернет-шахраї: експерт розповів, як уберегтися
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Дві платіжки за газ та зміни у розрахунку абонплати: експертка пояснила причини
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Чи був Степан Бандера "агентом Гітлера": пояснення історика
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У Канаді пташка з гніздом ледь не зірвала фестиваль
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Велике полум`я: в Амстердамі атакували відоме видання
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З`явився трейлер нового українського фільму
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Вперше у цьому році: панда народила близнят
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