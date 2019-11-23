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23 листопада • оновлено в 14:12
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TOP 5 NEWS 23 листопада 2019
89
13:08, 23.11.2019
Оновлено: 13:10, 23.11.2019
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89
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TOP 5 NEWS 23 листопада 2019
72
Абдул Карім - талановитий ролер і вчитель
139
літаючий автомобіль
120
Піт-стоп в невагомості
49
Найджел Стенфорд - роботизована музика
Новини
Абдул Карім - талановитий ролер і вчитель
72
літаючий автомобіль
139
Піт-стоп в невагомості
120
Найджел Стенфорд - роботизована музика
49
Російський адвокат пояснив причину зникнення особистих речей моряків
20
4.8т
МВФ категорично проти повернення "Привата" Коломойському: економіст
579
Фаріон жорстко розкритикувала міністерку освіти Новосад
628
Пранкер "Джокер" попередив українську владу
4
845
Як українці ставляться до євреїв: коментарі релігієзнавця
349
Україна повертається у світовий океан: ми купуємо вживаний криголам
2
182
Всі новини
1655.8т
126
У Канаді пташка з гніздом ледь не зірвала фестиваль
900.8т
5
Велике полум`я: в Амстердамі атакували відоме видання
675.7т
16
З`явився трейлер нового українського фільму
645.3т
34
Банкомат не працює: в Індії миші знищили гроші
569.7т
14
Вперше у цьому році: панда народила близнят
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