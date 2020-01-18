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18 січня • оновлено в 19:35
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TOP 5 NEWS 18 січня 2020
63
18:43, 18.01.2020
Оновлено: 18:45, 18.01.2020
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63
1
TOP 5 NEWS 18 січня 2020
101
2
Змусив жінок плакати, танцювати і кохати - Дмитро Бабак, співак
177
1
Путін назвав частину росіян моральними виродками
156
1
Цифрова трансформація, стартапи та ставлення з Ізраїлем
300
1
Приїздять паломники: чим зацікаве польське містечко Тшебниця
Новини
Змусив жінок плакати, танцювати і кохати - Дмитро Бабак, співак
2
101
Цифрова трансформація, стартапи та ставлення з Ізраїлем
1
156
Приїздять паломники: чим зацікаве польське містечко Тшебниця
1
300
FOODOBOZ | Салат з яйцем, свіжою капустою та огірком
1
556
ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: Біллі Айліш записала саундтрек про агента 007
1
1.1т
Зміна уряду не вплине на відносини із західними партнерами: посол Грузії
591
Діджиталізація без тестування: експерт попередив про ризики
233
Хто перешкоджає будівництва столичної станції метро?
186
Якщо президент вирішить, то юридичні формальності ми виправимо: депутатка про відставку Гончарука
233
ПОРЄБРІК: Росіяни вимагають звільнити Івана Урганта та закрити його шоу
1.1т
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1656.5т
126
У Канаді пташка з гніздом ледь не зірвала фестиваль
901.5т
5
Велике полум`я: в Амстердамі атакували відоме видання
676.5т
19
З`явився трейлер нового українського фільму
645.9т
34
Банкомат не працює: в Індії миші знищили гроші
570.1т
15
Вперше у цьому році: панда народила близнят
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