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13 грудня • оновлено в 19:07
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Вбивство Павла Шеремета
Зеленський vs "Право на владу"
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Пожежа в коледжі Одеси
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TOP 5 NEWS 13 грудня 2019
81
18:31, 13.12.2019
Оновлено: 18:34, 13.12.2019
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81
1
TOP 5 NEWS 13 грудня 2019
111
1
Я категорично проти стіни на Донбасі: Георгій Тука
93
1
Розслідування щодо ДСНС в Одеській області триває: прес-секретарка прокуратури
68
Новий рекорд: 3 млрд грн – саме стільки українці витратили за Чорну п'ятницю
319
2
Абсурд! Це НКВД часів Сталіна: Фома прокоментував затримання підозрюваних по справі Шеремета
Новини
Я категорично проти стіни на Донбасі: Георгій Тука
1
111
Розслідування щодо ДСНС в Одеській області триває: прес-секретарка прокуратури
1
93
Новий рекорд: 3 млрд грн – саме стільки українці витратили за Чорну п'ятницю
68
Абсурд! Це НКВД часів Сталіна: Фома прокоментував затримання підозрюваних по справі Шеремета
2
319
ПОРЄБРІК: Соловйов планує поїздку у Київ
77
Обшуки у Антіна Мухарського: артист повідомив про вибиті двері в квартиру
1
60
Де заллє дощами: прогноз на 14 грудня від ObozTV
1
5.8т
Командування ССО ЗСУ заступилось за Андрія Антоненка
342
Вбивство Шеремета: скандальні подробиці звинувачень
118
Скільки коштів витратите, цього року, на новорічний стіл?
40
Всі новини
1656.1т
126
У Канаді пташка з гніздом ледь не зірвала фестиваль
901.1т
5
Велике полум`я: в Амстердамі атакували відоме видання
676.1т
16
З`явився трейлер нового українського фільму
645.6т
34
Банкомат не працює: в Індії миші знищили гроші
569.9т
14
Вперше у цьому році: панда народила близнят
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