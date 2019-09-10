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TOP 5 NEWS 10 вересня 2019
10 вересня 2019, 10:20
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660
Польща виграла суд у РФ: тепер українська ГТС буде заповнена
498
2
Реальний курс до кінця року 28 грн за 1 долар США: економіст
261
1
Україна – одна з 7 держав, де існує мораторій на продаж землі: економіст
109
ВР ухвалила закон про імпічмент президента України
150
1
Сім законопроектів, які розглядає Конституційний Суд, дуже лаконічні: представник президента
Новини
Польща виграла суд у РФ: тепер українська ГТС буде заповнена
660
Реальний курс до кінця року 28 грн за 1 долар США: економіст
2
498
Україна – одна з 7 держав, де існує мораторій на продаж землі: економіст
1
261
ВР ухвалила закон про імпічмент президента України
109
Сім законопроектів, які розглядає Конституційний Суд, дуже лаконічні: представник президента
1
150
Інстаграм відмовляється від лайків: експеримент соцмережі
158
ПОРЄБРІК: Шаман продовжує похід на Москву з метою вигнання Путіна
344
Новий закон стимулюватиме розвиток космічної галузі в Україні: Валерій Боровик
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''ЄС'' звинуватили ''Слугу народу'' у плагіаті: скандал у ВР
1
200
Чим потішить погода 11 вересня: прогноз по Україні від ObozTV
1
1.1т
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1654.1т
126
У Канаді пташка з гніздом ледь не зірвала фестиваль
899.3т
5
Велике полум`я: в Амстердамі атакували відоме видання
673.7т
15
З`явився трейлер нового українського фільму
643.5т
32
Банкомат не працює: в Індії миші знищили гроші
568.3т
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Вперше у цьому році: панда народила близнят
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