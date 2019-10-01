Том Круз відвідав одну з 10 найгарніших станцій метро у світі – Золоті Ворота

Голлівудський актор і режисер Том Круз, який 30 вересня був помічений у Києві, прибув до України на запрошення президента Володимира Зеленського.

Зустріч відбулася в Офісі президента. Круз повідомив Зеленському, що зацікавився українськими локаціями для зйомок свого кінопроєкту, повідомили у пресслужбі ОПУ.

"Це стало ще однією причиною, щоб відвідати нашу країну. Президент України зі свого боку розповів гостю про власний досвід роботи в кіно", – йдеться у повідомленні.

Також український президент поділився із Крузом, що парламент нещодавно ухвалив закон про компенсації іноземним виробникам, які знімають фільми в Україні.

"Глава держави висловив переконання, що цей закон зробить Україну інвестиційно привабливою для потужних світових кіновиробників", – зазначили в ОПУ.

Спільние фото із зіркою американського кіно опублікували і на офіційній сторінці Зеленського в Facebook.

"Запросив його в Україну, щоб він своїми очима побачив, скільки у нашій неймовірній країні цікавих локацій для створення кіно: сучасні урбаністичні пейзажі, старе місто, залишки радянського минулого, тихі та затишні хутори, фантастичні мальовничі краєвиди", – написав президент.

Як писав OBOZREVATEL, очевидці зняли відео, на якому Круз у супроводі охорони спустився у столичне метро на станції "Золоті Ворота".

Пізніше на фото з Томом Крузом у метро журналісти помітили помічника президента України Володимира Зеленського Андрія Єрмака.

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