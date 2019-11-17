Ток-шоу OBOZ TALK. Гість – Георгій Тука
OBOZ TALK - нове ток-шоу Вадима Колодійчука.
Годинне інтерв'ю з видатними політиками, лідерами думок і відомими особистостями.
Сьогодні в гостях у ObozTV - ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.
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