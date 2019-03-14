Точаться запеклі дискусії: нардеп дав прогноз, коли буде ухвалено закон про мову

Народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Олександр Співаковський заявив, що при розгляді поправок до закону про мову, точаться дискусії народних обранців, які займають діаметрально протилежні позиції. Він зазначив, що вже наступного тижня Рада перейде до обговорення другої тисячі поправок.

Співаковський наголосив, що такі запеклі дискусії дозволяють стверджувати, що саме у такий спосіб буде знайдено правильне рішення і такі закони будуть працювати.

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