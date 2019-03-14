МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Точаться запеклі дискусії: нардеп дав прогноз, коли буде ухвалено закон про мову

118Читати матеріал російською

Народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Олександр Співаковський заявив, що при розгляді поправок до закону про мову, точаться дискусії народних обранців, які займають діаметрально протилежні позиції. Він зазначив, що вже наступного тижня Рада перейде до обговорення другої тисячі поправок.

Співаковський наголосив, що такі запеклі дискусії дозволяють стверджувати, що саме у такий спосіб буде знайдено правильне рішення і такі закони будуть працювати.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ПідсумкиЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Олександр Співаковський

Новини

Всі новини