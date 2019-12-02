"ТНМК" розповіли про тур Україною та концерт у Києві 6 грудня
Олег "Фагот" Михайлюта та Олександр "Фоззі" Сидоренко з гурту "ТНМК" стали гостями прямого етеру ObozTV.
Вони відповідали на запитання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" та виконали в етері одну зі своїх пісень.
Музиканти розповіли про кліп "Історія України за 5 хвилин", який підірвав мережу у листопаді, а також про відкритий урок для столичних школярів.
Вони поділились враженнями про співпрацю з вчителями у підготовці іншого кліпу, який нещодавно вийшов.
Нагадаємо, що до 21-ої річниці альбому "Зроби мені Хіп Хоп", ТНМК влаштовує тур. У Києві концерт "Танків" відбудеться вже 6 грудня.
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