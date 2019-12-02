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2 грудня • оновлено в 22:01
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"ТНМК" розповіли про тур Україною та концерт у Києві 6 грудня

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Олег "Фагот" Михайлюта та Олександр "Фоззі" Сидоренко з гурту "ТНМК" стали гостями прямого етеру ObozTV.

Вони відповідали на запитання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" та виконали в етері одну зі своїх пісень.

Музиканти розповіли про кліп "Історія України за 5 хвилин", який підірвав мережу у листопаді, а також про відкритий урок для столичних школярів.

Вони поділились враженнями про співпрацю з вчителями у підготовці іншого кліпу, який нещодавно вийшов.

Нагадаємо, що до 21-ої річниці альбому "Зроби мені Хіп Хоп", ТНМК влаштовує тур. У Києві концерт "Танків" відбудеться вже 6 грудня.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

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Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Олег Михайлюта (Фагот) Олександр "Фоззі" Сидоренко
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