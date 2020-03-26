У НАНУ розробили українські тести на коронавірус

В Україні в Інституті молекулярної біології і генетики НАН розробили тест-системи діагностики коронавірусу.

Подробиці розповіла в ефірі ObozTV кандидатка біологічних наук, старша наукова співробітниця НАНУ Оксана Півень.

"Скільки їх буде потрібно, сказати не можу - це буде залежати від стратегії, яку обере наше Міністерство охорони здоров'я... Нам потрібно їх як мінімум мільйон. Вітчизняне завжди дешевше, ніж імпортне, навіть якщо це вітчизняне робиться з імпортних витратних матеріалів", - розповіла Півень.

"На сьогоднішній день наш інститут створив 600 тестів і поставив їх у Центр громадського здоров'я в Києві і в Житомирі. Ми могли б робити їх далі, якби нам елементарно дали грошей на матеріали", - зазначила вона.

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