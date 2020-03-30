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30 березня • оновлено в 23:51
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Тернопільщина: захистити лікарів та молодший медперсонал

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Медсестри на Тернопольщіні звільняються з роботи через малу зарплату та небезпечні умови праці та паніку навіяну ЗМІ

Люди пояснюють своє звільнення ризиками для власного здоров'я та здоров'я своїх рідних. Ситуацію прокоментує головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.

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Підсумки
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