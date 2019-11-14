Тепло затримається: прогноз погоди в Україні на 15 листопада від ObozTV

По всій території України триває тепла комфортна осінь.

ObozTV представляє прогноз погоди на п'ятницю, 15 листопада.

На заході буде переважати ясна сонячна погода, опадів не прогнозують. Денний максимум +16, вночі на термометрах +8.

У північних регіонах хмарно і сухо. Температура вдень +12, вночі +3.

На сході обіцяють мінливу хмарність. Максимум денної температури +12, вночі на термометрах +3.

На півдні і в Криму хмарно, погода буде сухою. Вдень термометри покажуть +18, вночі +9.

У центральних регіонах небо затягне хмарами. Денний максимум +12, нічний мінімум +4.

У Києві обіцяють хмарну погоду без опадів. Температура вдень +11, вночі +7.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Британії спрогнозували, що зима в 2020 році в Європі буде найхолоднішою за останні 30 років.

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