Тепло як влітку: прогноз погоди в Україні на 16 жовтня від ObozTV

"Бабине літо" у розповні. В Україні збережеться тепла і суха погода, яка тішила останніми днями.

ObozTV представляє прогноз погоди на середу, 16 жовтня.

На заході сонячно та сухо. Денний максимум +23 градуси, вночі на термометрах +10.

У північних регіонах – чисте безхмарне небо, повна відсутність опадів. Температура повітря вдень +20, вночі +9 градусів.

На сході також ясно та сухо. Максимум денної температури +23 градуси, вночі на термометрах +11.

Півдню та Криму синоптики обіцяють погожий день, без краплини опадів. Вдень термометри покажуть +26 градусів, уночі +10.

У центральних областях погода буде сонячною та сухою. Денний максимум +22 градуси, нічний мінімум +9.

У Києві сонячно, без опадів. Температура повітря вдень +20, вночі +12 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, уже з'явився прогноз погоди в Києві упродовж тижня, із 15 до 19 жовтня.

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