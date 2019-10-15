Тепло як влітку: прогноз погоди в Україні на 16 жовтня від ObozTV

Тепло як влітку: прогноз погоди в Україні на 16 жовтня від ObozTV439 Читати матеріал російською
"Бабине літо" у розповні. В Україні збережеться тепла і суха погода, яка тішила останніми днями.
ObozTV представляє прогноз погоди на середу, 16 жовтня.
На заході сонячно та сухо. Денний максимум +23 градуси, вночі на термометрах +10.
У північних регіонах – чисте безхмарне небо, повна відсутність опадів. Температура повітря вдень +20, вночі +9 градусів.
На сході також ясно та сухо. Максимум денної температури +23 градуси, вночі на термометрах +11.
Півдню та Криму синоптики обіцяють погожий день, без краплини опадів. Вдень термометри покажуть +26 градусів, уночі +10.
У центральних областях погода буде сонячною та сухою. Денний максимум +22 градуси, нічний мінімум +9.
У Києві сонячно, без опадів. Температура повітря вдень +20, вночі +12 градусів.
Як писав OBOZREVATEL, уже з'явився прогноз погоди в Києві упродовж тижня, із 15 до 19 жовтня.
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