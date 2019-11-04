Головна Новини
4 листопада • оновлено в 17:04
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Тепло як навесні: прогноз погоди в Україні на 5 листопада від ObozTV

267 Читати матеріал російською

Листопадове потепління в Україні триває. Погода як навесні – вдень у вівторок очікується від +15 до +21 градуса, в окремих регіонах дощитиме.

ObozTV представляє прогноз погоди на 5 листопада.

На заході небо затягне хмарами, місцями пройдуть короткочасні дощі. Денний максимум +18, вночі на термометрах +8 градусів.

У північних регіонах хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +15 градусів, уночі +12.

На сході небо затягне хмарами, які принесуть із собою локальні дощі. Максимум денної температури +15, вночі на термометрах +5 градусів.

Південь та Крим – ясно та сухо. Вдень термометри покажуть +21 градус, вночі +14.

Тепло як навесні: прогноз погоди в Україні на 5 листопада від ObozTV

У центральних областях сонячно, лише в Полтаві прогнозують невелику зливу. Денний максимум +18, нічний мінімум +13 градусів.

Києву синоптики обіцяють погожий день, без опадів. Температура повітря вдень +16 градусів, уночі +13 та помірний дощ.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які температури очікуються в перший тиждень листопада та коли розпочнеться чергове похолодання.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Прогноз погоди Погода ObozTV Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини