Тепло як навесні: прогноз погоди в Україні на 5 листопада від ObozTV

Листопадове потепління в Україні триває. Погода як навесні – вдень у вівторок очікується від +15 до +21 градуса, в окремих регіонах дощитиме.

ObozTV представляє прогноз погоди на 5 листопада.

На заході небо затягне хмарами, місцями пройдуть короткочасні дощі. Денний максимум +18, вночі на термометрах +8 градусів.

У північних регіонах хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +15 градусів, уночі +12.

На сході небо затягне хмарами, які принесуть із собою локальні дощі. Максимум денної температури +15, вночі на термометрах +5 градусів.

Південь та Крим – ясно та сухо. Вдень термометри покажуть +21 градус, вночі +14.

У центральних областях сонячно, лише в Полтаві прогнозують невелику зливу. Денний максимум +18, нічний мінімум +13 градусів.

Києву синоптики обіцяють погожий день, без опадів. Температура повітря вдень +16 градусів, уночі +13 та помірний дощ.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які температури очікуються в перший тиждень листопада та коли розпочнеться чергове похолодання.

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