Тепло в Новояворівськ дадуть: зрив опалювального сезону на Львівщині

Експерт з питань ЖКГ Андрій Нікончук у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини щодо зрив опалювального сезону на Львівщині.

"Зараз в Новояворівську відбувається кризовий менеджмент. Його відвідали прем'єр-міністр та міністр з питань житлово-комунального господарства, якщо так можна назвати, для того, щоб дати належну оцінку ситуації. Належну оцінку дали. Ситуація "з бородою", як кажуть. Тягнеться вона з 2015 року і пов'язана із проблемами несплати за використаний газ. Там є певні кримінальні провадження, і, на скільки я розумію, зазначені теплоенергостанції, вони є складовою цих проваджень, але людям від того не краще", - заявив Нікончук.

За його словами, зараз у дуже стрімкому режимі будуть намагатися запустити тепло і вже далі в поточному режимі вирішувати питання поточної життєдіяльності.

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