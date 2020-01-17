Технічні невідповідності у нововведеннях Нацбанку щодо роботи ФОП: податковий консультант

Податковий консультант Київського центру підтримки та розвитку бізнесу Олександра Томашевська у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона прокоментувала ситуацію навколо бізнес-рахунків ФОПів та скандального технічного нововведення Нацбанку.

"Насправді, Нацбанк напевно сам не очікував такого резонансу їхніх технічних уточнень, за якими повідомлялося, що бізнес - це бізнес, і, будь ласка, витрачайте на бізнес гроші, які є на бізнесових рахунках, а власні кошти - це власні кошти, їх на бізнес витрачати не можна. Тобто була ідея розмежувати потоки, щоб їх було легше контролювати. Резонанс відбувся через поширення інформації у бухгалтерських виданнях, ну і податкова дуже потішилася, адже у постанові йшлося про формулювання "після сплати податків та зборів". Відповідно, підприємці, у яких термін сплати податки є значно пізнішим ніж надходження коштів, не погоджувалися із тим, чому вони мають чекати моменту сплати податків, щоб лише після цього факту вкласти гроші у свій бізнес", - заявила Томашевська

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