Таксі не має права відмовитись від замовлення через автокрісло: юрист

Автоюрист Денис Конюшко у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував новини щодо ажіотажу навколо дитячих автокрісел в Україні та чи мають право таксисти відмовлятись від перевезення пасажирів з дітьми, якщо в авто немає дитячого автокрісла.

"Ситація із відмовами таксистів досить типова. У нас діє постанова щодо того, хто несе відповідальність за наявність автокрісла в автомобілі. Таксист не має права відмовити пасажиру у наданні послуг ані з причини відстані, ані з якихось інших причин. Але справа в іншому, що реального механізму застосування якихось санкцій чи штрафів за порушення вказаної норми цього закону не існує. Окрім того, 90% автомобілів, які ми викликаємо, наприклад, в Києві, вони не є таксі. Відповідно якимось чином привести водія такого авто до відповідальності немає, і я не знаю спеціаліста, який би цим питанням зайнявся", - заявив автоюрист.

Він також прокоментував, чи має право водій вимагати сплату штрафу від пасажира.

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