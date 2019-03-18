''Таємний агент'' НАБУ: стала відома роль Євгена Шевченка

''Таємний агент'' НАБУ: стала відома роль Євгена Шевченка77Читати матеріал російською
У Національному антикорупційному бюро України повідомили, що "таємний агент" Євген Шевченко допомагав слідству на добровільній основі.
У прес-службі НАБУ відзначили, що Шевченко брав участь у справах про заволодіння газом і засобами "Укрзалізниці" компаніями братів-нардепів Ярослава і Богдана Дубневичів.
У Бюро відзначили, що в 2015-2017 роках колишній перший заступник начальника філії "Центр забезпечення виробництва ПАТ "Укрзалізниця", який був помічником нардепа - голови Комітету ВР з питань транспорту, спільно з ним організував корупційну схему.
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