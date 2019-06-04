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Святослав Піскун: Небезпека закритих списків партій

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Генеральний прокурор України в 2002-2003, 2004-2005, 2007 рр. Святослав Піскун вважає, що на парламентських виборах, які пройдуть цього року, закриті списки будуть формуватися так само, як це було 10-15 років тому: до керівника партії, хазяїна фракції буде приходити кандидат, який умовлятиме взяти його в команду та обіцятиме золоті гори й вірну службу. Але вже за рік-півтора зраядть і партію, і фракцію.

Він розкртикував ідею команди Зеленського, за якої пропонується шукати кандидатів за анкетами та пропозиціями, які претенденти мають надіслати разом з анкетами, в яких мають запропанувати законодавчі ініціативи.

ПІскун вважає, що це не той спосіб, яким мають знаходити людей, які здатні бути представниками виборців, їхніх ідей і бажань, а також, довірять найвищу державну посаду в Україні

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Автор
Святослав ПіскунСвятослав Піскун
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Святослав ПіскунВолодимир ЗеленськийВолодимир ПутінВіктор Янукович
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