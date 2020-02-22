СВЯТОСЛАВ LOOKINICH - співак, автор, композитор vs OLGA ZOV - українська модель і дизайнерка

Святослав - Поціновувач італійської кухні і фанат китайської мови. Розвиває в Україні нову соціальну мережу для талановитих і творчих людей. Знає, що таке кераміка, добре знає що таке караоке, а ще – знає певні таємниці та особливості Тіни Кароль. Не одружений, але і не в пошуку.

OLGA ZOV - керівник дитячої школи дизайну одягу. Займається вокалом і тренінгами по саморозвитку. Малює, подорожує, відвідує усі виставки мистецтв. Не заміжня, але точно впевнена, що цього року її статус зміниться на заміжня.

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