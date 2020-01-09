Головна Новини
9 січня • оновлено в 14:50
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Свята позаду. “Давай по-новой” | Альо, гараж! REBOOT #340

83

Світ потихеньку-полегеньку повертається до суворих реалій.

Реалій, де немає “Дідів Морозів і Санта-Клаусів”. Натомість різнобарвних оленів, хоч “греблею гати”.

Скандали, пов'язані з відомими медійними персонажами, знову на перших шпальтах вітчизняних і не тільки, інформагенцій…

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Альо, гараж! Reboot" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини