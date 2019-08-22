Світовий банк зацікавився українським черноземом: соціолог

22 серпня із офіційним візитом в Україну прибуває президент Світового банку Девід Малпасс.

Це перший його візит в Україну після того, як він обійняв свою посаду у квітні цього року. Зустріч Малпасса із президентом Зеленським запланована на 23 серпня. У офіційних заявах повідомлялось, що Малпасс планує обговорити плани реалізації економічних реформ в Україні та прискорення економічного зростання.

Доктор соціальної політики Зиновій Свереда прокоментував новину про візит президента світового банку до України. Він зазначив, що питання української землі є дуже актуальним у світі, оскільки кількість населення планети постійно збільшується, а родючої землі на планеті не додається. Тому, за словами експерта, українці матимуть ефективний ринок землі, який працюватиме на їх користь, коли зуміють захищати свої інтереси. Для цього потрібно побудувати стратегію продовольчої безпеки держави.

Свереда наголосив, що останні півтисячі років світ навколо України воював за українські землі, ресурси та людей, і візит президента Світового банку, на думку експерта, пов'язаний саме із питаннями реформ щодо ринку землі в Україні.

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