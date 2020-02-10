Світ обговорює стан здоров'я Путіна: хто прийде до влади після нього

Якщо президент Росії Володимир Путін піде зі свого поста достроково, в країні почнеться криза, але громадянської війни не буде.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський політолог Валерій Соловей. За його словами, значно важливіше, хто опиниться при владі після Путіна – реалістичний уряд чи кремлівські силовики.

"Після того як Путін піде, нічого апокаліптичного в Росії не трапиться. Буде політичний безлад, криза. Внесення правок в російську Конституцію – це початок політичної кризи. Система держуправління ставиться під сумнів. Криза набуде відкритих форм, але до громадянської війни це не призведе", – впевнений політолог.

За його словами, критично важливим є питання – хто потім опиниться при владі в Росії після Путіна.

"Зараз це передбачити неможливо. Якщо буде більш-менш реалістичний уряд, він врегулює відносини з Україною і навколишнім світом. Не зовнішня політика буде для нього пріоритетом, а вирішення внутрішніх завдань. Однак у Кремлі є люди, значно небезпечніші для світу, ніж Путін. Це силовики, і влада може опинитися в їхніх руках", – підсумував Соловей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами російського політолога Леоніда Радзіховського, Путін більше не буде балотуватися на президентських виборах і може піти зі свого поста до 2024 року.

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