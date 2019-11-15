Свиня в труні | Альо, гараж! REBOOT #328
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Отже, середина-фінал поточного тижня видалися врожайними на новини.
Серед іншого всі ми раптом дізналися, що в нашій Верховній Раді засіли нащадки Ягоди, Єжова, Берія та інших катів українського народу.
Депутат “Зірке Око” від Слуги Народу на прізвисько Потураєв, під час обговорення земельного питання, примудрився розгледіти “комуняцький загін” в “залі під куполом”. І почалося...
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