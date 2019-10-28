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28 жовтня • оновлено в 12:20
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Суспільство очікує від президента спілкування на певному рівні: військовий експерт

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Політичний та військовий експерт Юрій Кочевенко у прямому етері ObozTV прокоментував новини щодо візити президента України на Донбас.

"Ми говоримо зараз про верховного головнокомандувача збройних сил України. Звичайно той рівень спілкування засмучує з одного боку, але ми такого президента обрали, він щирий, він такий і є. Я бачу щирість в цьому, в його прагненні забезпечити мир. Просто він до кінця напевно не розуміє, як це зробити і до яких наслідків те, що він зараз робить, може призвести. Це дуже сумно", - заявив експерт.

Він зазначив, що у суспільства зараз вийшов певний когнітивний дисонанс. У суспільстві існує певний образ президента та головнокомандувача, згідно до якого президент має спілкуватись на певному рівні.

"Коли ми уявляємо собі президента та головнокомандувача, це підкреслює якийсь певний рівень, у тому числі - і спілкування", - заявив Кочевенко.

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Юрій Кочевенко
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