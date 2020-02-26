Спротив українців в Криму: експерт розповів подробиці
Екс Перший заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".
Він прокоментував відзначення Дня спротиву Криму російській окупації.
"Людина, яка сьогодні живе в окупації, у тому режимі страху, який сьогодні створюється країною-окупантом, вона має єдиний момент супротиву - це явка на вибори, які проходять на окупованих територіях. Якщо ми згадаємо явку на попередніх нелегітимних виборах, то вона була менше 35%, так 65% українців показуються свій супротив", - заявив Куркчі.
Він також зазначив, що більшість людей, які проживають на окупованій території, роблять певні кроки для того, щоб зберегти свій зв'язок з українською державою, перетинаючи кордон.
"Держава окупант створила умови, в яких навіть за публікацію в соцмережі людину можуть затримати та засудити. Все це робиться публічно і показово, щоб всі знали, що не варто цього робити", - додав Куркчі.
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