Суди провалили дистанційне правосуддя

Визначити термін прийняття спадщини, добитися стягнення аліментів, захистити права власної дитини чи навіть розлучитися.

На все це, зараз, ви можете отримати відповідь суду, що розгляд вашої справи відбудеться через рік. Власне таке повідомлення отримала адвокатка Леся Дубчак від Дарницького суду, в якому друге засідання у справі запропонували провести через два роки після відкриття провадження. Попри те що, у цій конкретній справі, йдеться про захист конституційних прав дітей, суддя, вирішив виправдати свої дії недоліками судової реформи. Адвокати кажуть - проблема лише у недолугому тайм-менеджменті

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