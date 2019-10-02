Суд переніс розгляд позову Коломойського щодо Приватбанку

Позов колишніх акціонерів ПриватБанку Господарський суд Києва продовжить розглядати лише на наступному тижні.

Під час закритого засідання 1 жовтня суддя Людмила Шкурдова заслухала клопотання представника Міністерства фінансів України та оголосила перерву.

Представники ПриватБанку назвали клопотання обґрунтованим вказуючи на те, що однотипні позови не можуть одночасно розглядатись, і в адміністративних, і господарських судах України.

Поки сторони обговорювали зазначене клопотання, активісти з Демократичної Сокири закликали суд до відкритого режиму розгляду справи, оскільки її результат представляє значний суспільний інтерес і саме від їх рішення залежить подальша економічна стабільність країни. Для цього вони використали картину “Зняття шкіри з продажного судді”. Також активісти нагадали суддям, що порятунок ПриватБанку через націоналізацію був надважливим. На докапіталізацію банку держава витратила понад 155 млрд гривень. Саме на таку суму в банку утворилася “дірка” через дії колишніх власників, що на особливих умовах видавали кредити потрібним фірмам та вивели з рахунків значну кількість коштів, коли зрозуміли, що втратять його.

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