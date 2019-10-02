Головна Новини
2 жовтня • оновлено в 09:29
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Суд переніс розгляд позову Коломойського щодо Приватбанку

36 Читати матеріал російською

Позов колишніх акціонерів ПриватБанку Господарський суд Києва продовжить розглядати лише на наступному тижні.

Під час закритого засідання 1 жовтня суддя Людмила Шкурдова заслухала клопотання представника Міністерства фінансів України та оголосила перерву.

Представники ПриватБанку назвали клопотання обґрунтованим вказуючи на те, що однотипні позови не можуть одночасно розглядатись, і в адміністративних, і господарських судах України.

Поки сторони обговорювали зазначене клопотання, активісти з Демократичної Сокири закликали суд до відкритого режиму розгляду справи, оскільки її результат представляє значний суспільний інтерес і саме від їх рішення залежить подальша економічна стабільність країни. Для цього вони використали картину “Зняття шкіри з продажного судді”. Також активісти нагадали суддям, що порятунок ПриватБанку через націоналізацію був надважливим. На докапіталізацію банку держава витратила понад 155 млрд гривень. Саме на таку суму в банку утворилася “дірка” через дії колишніх власників, що на особливих умовах видавали кредити потрібним фірмам та вивели з рахунків значну кількість коштів, коли зрозуміли, що втратять його.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "СПЕЦРЕПОРТАЖ " на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
СПЕЦРЕПОРТАЖ
Особа
Ігор Коломойський
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини