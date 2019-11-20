Суд над Олегом Ляшком: прокурор вимагав 2 місяці утримання під вартою

Бориспільський міськрайонний суд у вівторок, 19 листопада, відпустив на поруки лідера Радикальної партії Олега Ляшка, якого підозрюють у заподіянні тілесних ушкоджень Андрію Герусу.

О 14:00 під будівлею суду зібралися активісти. Частина з них виступила на підтримку політика, інші ж – проти, пише "Страна".

Коли ж з'явився сам Ляшко, з ним трапився неприємний інцидент – учасники руху "Вирок" кинули в політика презервативи, наповнені вазеліном.

Захист Ляшка збунтувався через те, що Герус, який нібито на початку не мав жодних претензій, різко заявив про статус потерпілого. Кілька народних депутатів виявили бажання взяти Ляшка на поруки.

У залі суду переглянули відеозапис із бійкою нардепа і головного "радикала" і зачитали документи, які були долучені до справи.

Прокурор зазначив, що "відео, яке бачила вся країна – найбільш красномовний доказ" вини Ляшка, а Герус, за його словами, свідчення не міняв.

У зв'язку з цим він попросив у суду для Ляшка два місяці утримання під вартою без альтернативи застави. "Застави не може бути, якщо йдеться про насильство. А насильство ми визначаємо виключно на підставі кримінального кодексу України", – додав прокурор.

Ляшко у відповідь заявив, що захищав національні інтереси України.

У результаті суд дозволив народним депутатам від "Європейської солідарності" (Вікторії Сюмар) і "Батьківщини" (Михайлу Волинцю) взяти Ляшко на поруки під особисте зобов'язання.

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