Сучасні діти не переймають модель сім'ї у своїх батьків: психолог розповіла про трансформації

Сучасні діти не переймають модель сім'ї у своїх батьків: психолог розповіла про трансформації1.2тЧитати матеріал російською
Дитячий і сімейний психолог Катерина Гольцберг наголосила, що у суспільстві поширена думка, що діти, які ростуть у родині, вбирають ті традиції, які культивуються саме в цій родині. Проте, інтегрованість, зокрема суспільна і інформаційна, сучасної дитини, надає їй і інші приклади для наслідування і розуміння, які традиції і система взаємовідносин існують в інших сім'ях.
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