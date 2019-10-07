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7 жовтня • оновлено в 18:08
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Субсидія від держави - це реальна допомога чи розбещення пільговиків?

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Темою сьогоднішнього опитування були субсидії та чи реально вони несуть за собою допомогу громадянам чи навпаки вони нараховуються для розбещення громадян.

Таким чином ми виявили, що аж 42,8% українців вважають, що субсидії служать для розбещення пільговиків, посилаючись на те, що деякі люди невиправданно їх отримують, а 57,3% вважають, що це є реальною допомогою, без якої вони б не мали змоги прожити.

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Народний OBOZREVATEL
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