Субсидія від держави - це реальна допомога чи розбещення пільговиків? 126

Темою сьогоднішнього опитування були субсидії та чи реально вони несуть за собою допомогу громадянам чи навпаки вони нараховуються для розбещення громадян.

Таким чином ми виявили, що аж 42,8% українців вважають, що субсидії служать для розбещення пільговиків, посилаючись на те, що деякі люди невиправданно їх отримують, а 57,3% вважають, що це є реальною допомогою, без якої вони б не мали змоги прожити.

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