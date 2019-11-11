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11 листопада • оновлено в 11:07
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Студія OBOZREVATEL: огляд останніх новин станом на ранок понеділка 11.11

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Ведучі прямого етеру Студії OBOZREVATEL на ObozTV Денис Похила та Марина Клим зробили огляд найважливіших новин станом на ранок понеділка 11 листопада.

Під Житомиром застрелили адвоката підозрюваного

Ситуація на Донбасі: четверо поранених

Подробиці з'їзду партії "Слуга народу"

Хто замінить Яременка: заява Арахамії

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