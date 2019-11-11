Студія OBOZREVATEL: огляд останніх новин станом на ранок понеділка 11.11

Студія OBOZREVATEL: огляд останніх новин станом на ранок понеділка 11.1144 Читати матеріал російською
Ведучі прямого етеру Студії OBOZREVATEL на ObozTV Денис Похила та Марина Клим зробили огляд найважливіших новин станом на ранок понеділка 11 листопада.
Під Житомиром застрелили адвоката підозрюваного
Ситуація на Донбасі: четверо поранених
Подробиці з'їзду партії "Слуга народу"
Хто замінить Яременка: заява Арахамії
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