Студія OBOZREVATEL: огляд новин міжнародної преси

Ведучі прямого етеру ObozTV Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найважливіших новин міжнародної преси станом на ранок понеділка 9 грудня.

Уряд Фінляндії очолила наймолодша у світі прем'єрка

У Гонконзі пройшла наймасовіша за останній час акція протесту

Також у цьому випуску йшлося про останні новини спорту.

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