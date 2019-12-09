Студія OBOZREVATEL: огляд новин міжнародної преси
Ведучі прямого етеру ObozTV Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найважливіших новин міжнародної преси станом на ранок понеділка 9 грудня.
Уряд Фінляндії очолила наймолодша у світі прем'єрка
У Гонконзі пройшла наймасовіша за останній час акція протесту
Також у цьому випуску йшлося про останні новини спорту.
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