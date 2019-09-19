Стрілець-терорист: стали відомі Подробиці мінування мосту Метро

У Києві затримали військового Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро.

Після операції спецпідрозділів КОРД і "Альфа" чоловік добровільно здався, не чинив опору, передають очевидці НП.

Незабаром цю інформацію підтвердив і глава МВС Арсен Аваков.

Як повідомив "Типовий Київ" у Facebook, у процесі переговорів чоловік вимагав від керівників держави "припинити капітуляцію" на Донбасі.

У свою чергу голова поліції Києва Андрій Крищенко озвучив іншу версію: "Було встановлено його телефон. Ми з ним зв'язалися, особисто я і наш психолог ... На контакт він не йшов, вимагав переговорити зі своєю дівчиною, але ніяких розумних вимог, ніяких зв'язкових думок від нього не було ".

Чоловік здався після того, як спецпідрозділи СБУ, прикриваючись БТРами, почали рухатися мостом у його бік. Спершу Белько навіть відкрив вогонь по силовиках, проте обійшлося без постраждалих.

До цього правоохоронці намагалися зв'язатися з ним, передавши йому чи то рацію, чи то телефон, повідомляли очевидці.

З'ясувалося, що поліція планує відкрити провадження за статтею "підготовка до терористичного акту". Чоловіку загрожує довічне ув'язнення.

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