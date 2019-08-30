Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Страждання, депресії і розчарування: нейрокоуч розповіла, як перестати турбується і почати радіти життю

207 Читати матеріал російською

Нейрокоучінг – це відносно новий напрямок науки, який дає можливість вивчати механізми зв'язків між свідомістю, мозком і поведінкою людини.

Співавтор Школи нейрокоучінгу Ольга Прокопенко пояснює, що необхідно для розуміння того, що відбувається з людиною під час змін і як посилювати процес розвитку і оволодіння новими моделями поведінки, а також розповідає, що відбувається з людиною, яка має нереалізовані бажання та сподівання.

Вона навела кілька прикладів того, як і від чого у людей розвиваються неврози і дала кілька практичних порад, як перестати "ходити по граблях" і почати радіти життю.

За її словами, процеси, які супроводжують людину як в особистому, так і в суспільному житті, мають схожі механізми, і позбавлятися від незакритих гештальтов (потреба, яку необхідно обов'язково задовольнити) можна, використовуючи схожі техніки.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "О, Крапівіна!" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
О, Крапівіна! Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Ольга Прокопенко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...