Страждання, депресії і розчарування: нейрокоуч розповіла, як перестати турбується і почати радіти життю

Нейрокоучінг – це відносно новий напрямок науки, який дає можливість вивчати механізми зв'язків між свідомістю, мозком і поведінкою людини.

Співавтор Школи нейрокоучінгу Ольга Прокопенко пояснює, що необхідно для розуміння того, що відбувається з людиною під час змін і як посилювати процес розвитку і оволодіння новими моделями поведінки, а також розповідає, що відбувається з людиною, яка має нереалізовані бажання та сподівання.

Вона навела кілька прикладів того, як і від чого у людей розвиваються неврози і дала кілька практичних порад, як перестати "ходити по граблях" і почати радіти життю.

За її словами, процеси, які супроводжують людину як в особистому, так і в суспільному житті, мають схожі механізми, і позбавлятися від незакритих гештальтов (потреба, яку необхідно обов'язково задовольнити) можна, використовуючи схожі техніки.

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