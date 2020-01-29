Страх знижує імунітет: психологиня дала поради, як не піддаватися паніці

Психологиня Оксана Сашенко у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучого "Підсумків" Вадима Колодійчука.

Вона розповіла, як не піддатися паніці через постіні новини про збільшення жертв коронавірусу.

"Найгірше, що ми можемо зробити для себе - це піддатися паніці натовпу. Коли емоцій надто багато, а страх є дуже важкою емоцією, так от у таких випадках потрібно включити раціо, тобто критичне мислення, і зробити для себе певну інформаційну дієту, аби не провокувати та не посилювати свій страх. Страх провокує хвороби та зниження імунітету, тому страх може тільки зашкодити. Найкраще, що може зробити для себе - це дбати про свій імунітет і не нервуватися", - заявила Сашенко.

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