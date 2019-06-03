Столиця дайджест №4

Київ – місто парків

Київ – місто парків, На одного жителя столиці припадає близько 20 квадратних метрів зелених насаджень. Це в рази більше ніж у Парижі, Лондоні чи Берліні. Але зелені зони потребують постійного догляду, бо з роками парки та сквери перетворювались у занедбані хащі. Активне відновлення зон відпочинку розпочалось ще у 2017 г.

Парк Наталка, Перемога, сквер на Подолі біля кінотеатру “Жовтень”, Відрадний, Совки. За 3 роки нове життя отримали найпопулярніші парки та сквери столиці. Дійшла черга і до Куренівського. Він – один з найстаріших у Києві. І не відновлювався майже 20 років.

Пішохідно-велосипедний міст відкритий для відвідувачів

Ще два парки, до яких цього тижня була прикута увага Киян і гостей столиці - "Хрещатий" з Аркою дружби народів та “Володимирська гірка” з новим старовинним Фонтаном. Тепер ці дві туристичні зони об’єднав унікальний по своїй архітектурі пішохідно-велосипедний міст.

Відкривали одночасно і сам міст і оновлений туристичний маршрут. Оркестр, музика, вітання, захоплення, як від мосту, так і від краєвидів які відкриваються з нього. Але святковий настрій швидко змінився на обурення киян через акт вандалізму і спробу пошкодження однієї з найцікавіших принад мосту – скляної підлоги.

Скляна плівка, яка захищала прозору підлогу від подряпин була терміново замінена, підрядник ще раз провів регламентні роботи і запевнив: скло, яким облаштували 70 квадратних метрів підлоги мосту, готове витримати навантаження більше 1000 кілограмів на один квадратний метр.

Київ проводить модернізацію теплових мереж

Наступний крок – оновлення скверів та прибудинкових території у спальних районах столиці. Але для цього у місті потрібно провести масштабну модернізацію тепломереж, а вже потім благоустрій. В КП "Київтеплоенерго" кажуть, що за період поточного опалювального сезону їм довелось усунути понад 6 тисяч пошкоджень теплових мереж. Латати вже нічого, - пояснюють тепловики. Тому, за вказівкою Київського міського голови Віталія Кличка, взялись за прокладання нових труб

Для теплопостачання прокладають труби з попередньою ізоляцією та аварійною сигналізацією, яка значно полегшить пошук пошкоджень на мережі. А для подачі гарячого водопостачання прокладають гнучкі та стійкі до перепадів температур полімерні трубопроводи. На це місто виділило більше 500 млн грн.

Київ першим в Європі тестує сервіс Uber Shuttle

Аби вирішити питання міської мобільності, київська влада за кілька минулих років закупила 121 новий тролейбус, 63 трамваї, 100 автобусів. Хто вимагає більшого комфорту та безпеки вже може протестувати новий сервіс від Uber

Київ першим в Європі тестує сервіс. Віталій Кличко каже, що Uber Shuttle - ще одне з рішень, яке допоможе поліпшити пересування столицею.

Для нового сервісу із бронювання місця в мікроавтобусі, вже сформовані маршрути, які доступні у мобільному додатку UBER. Поки що в місті курсуватиме близько 50 бусів, кожен з яких пройшов сертифікацію і відповідає стандартам безпеки.

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