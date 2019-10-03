Дії уряду відносно субсидій суперечливі: аналітик

Дії уряду відносно субсидій суперечливі: аналітик28 Читати матеріал російською
Директор аналітичного центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко прокоментував новину про те, що уряд збирається перевіряти умови проживання отримувачів субсидій.
Він заявив, що дії держави тут дійсно суперечливі, і на його думку, логіка цих дій дещо порушена.
"З одно боку пан Герус казав, що потрібно збільшити число отримувачів субсидій. З іншого боку уряд урізає видатки на субсидії на 8 млрд гривень. Чи вистачить очих 47,5 млрд гривень на субсидії - невідомо. Просто введуть драконівське правило, яке відсікатиме тих, хто звернеться, від можливості отримати субсидії", - заявив він.
На думку, експерта, на 3,3 млн сімей, тобто на більше ніж 7 млн людей неможливо провести інспекцію або ефективну перевірку.
"Те, що розкручується ця тема зараз, - це просто лякалки для людей", - заявив Сергієнко.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".