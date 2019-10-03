Дії уряду відносно субсидій суперечливі: аналітик

Директор аналітичного центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко прокоментував новину про те, що уряд збирається перевіряти умови проживання отримувачів субсидій.

Він заявив, що дії держави тут дійсно суперечливі, і на його думку, логіка цих дій дещо порушена.

"З одно боку пан Герус казав, що потрібно збільшити число отримувачів субсидій. З іншого боку уряд урізає видатки на субсидії на 8 млрд гривень. Чи вистачить очих 47,5 млрд гривень на субсидії - невідомо. Просто введуть драконівське правило, яке відсікатиме тих, хто звернеться, від можливості отримати субсидії", - заявив він.

На думку, експерта, на 3,3 млн сімей, тобто на більше ніж 7 млн людей неможливо провести інспекцію або ефективну перевірку.

"Те, що розкручується ця тема зараз, - це просто лякалки для людей", - заявив Сергієнко.

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