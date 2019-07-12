Голос, відданий непрохідний партії, в результаті потрапить проросійським силам – експерт

Голос, відданий непрохідний партії, в результаті потрапить проросійським силам – експерт148 Читати матеріал російською
Експерт з політичних питань Сергій Таран зазначив, що склад Ради, який, згідно соцопитувань, може утворитись, стане небезпекою, через сили, які захочуть проросійського реваншу в Україні.
Він нагадав, що будь-який голос відданий на виборах до Верховної Ради України за непрохідну партію, яка сповідує навіть проєвропейські цінності, буде розподілятись між партіями-переможцями і потраплятиме, зокрема, до проросійських сил. Тому, за його словами, потрібно розуміти, що кожен мандат народного депутата України буде на вагу золота.
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