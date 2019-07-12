Закон про люстрацію від Зеленського: експерт нагадав, кого вона не торкнеться

Експерт з політичних питань Сергій Таран зазначив, що президент України Володимир Зеленський пропонує провести люстрацію серед тих, кого на Заході вважають тими, хто втілив найбільші реформатор за всю історію незалежної України.

Він нагадав, що саме ці депутати, які після 2014 року голосували за курс України до ЄС та НАТО, за закон про мову, за децентралізацію влади в Україні, які закладали до бюджету країни витрати на армію в обсягах, яких не було до 2014 року, мають попасти під люстрацію.

Картину влади, яку, на думку експерта, уявляє собі Зеленський, доповнює те, що під люстрацію не пропонують підвести тих хто голосував за диктаторські закони, голосували за запрошення Чорноморського флоту Росії та голосували проти НАТО.

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