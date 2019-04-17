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Зриву виборів вдалося запобігти: у ЦВК повідомили про вирішення проблеми

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Завідувач Відділу взаємодії із засобами масової інформації ЦВК Костянтин Хівренко повідомив, що, завдяки спільним зусиллям ЦВК, ОВК та небайдужих громадян, проблеми з формування дільничних виборчих комісій вдалося вирішити. За його словами, окружні виборчі комісії, які згідно законодавства мають право, за поданням голів окружних виборчих комісій, доукомплектували дільничні виборчі комісії в кількості близько 60 тис осіб.

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