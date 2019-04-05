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''Ми не знаємо, чим це все закінчиться'': експерт про надійність збереження грошей в банках

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Провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Лідія Ткаченко зазначила, що надійність зберігання і нехай і невеликого, але примноження грошей в банках, викликає певний сумнів. Навіть не зважаючи на те, що банківський сектор здебільшого знаходиться в руках держави, безпека та надійність мають дуже великі ризики.

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