Український політв'язень смертельно хворий: батько Гриба розкрив подробиці

Батько в'язня Кремля Павла Гриба Ігор Гриб повідомив про стан сина та зазначив, що його стан вкрай важкий. Він наголосив, що "суд" ніяк не приймав до уваги стан здоров'я Павла, хоча про необхідність термінового приміщення Павла в лікарню заявив лікар "швидкої допомоги", який прибув на виклик до зали суду.

Він підкреслив, що у Павла Гриба одне око майже не бачить, а другий бачить на 30-40%, але це, за його словами, не смертельно, на відміну від синдрому портальної гіпертензії, через яку може в будь-який момент відкритися внутрішня кровотеча.

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