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Є інформація по 120 підприємствам: активіст розповів про факти корупції в оборонпромі

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Головний експерт антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов зазначив, що журналістське розслідування з діяльності Укроборонпрому для нього не стало несподіванкою. За його словами, група, під час формальних і неформальних зустрічей, зафіксувала факти та описані схеми схожих дій, описаних журналістами, по більш ніж 120 підприємствам оборонної промисловості.

Він зазначив, що особлива заслуга журналістів Bihus.info полягає в тому, що вони опублікували весь фактаж і змалювали всю картину.

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