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''Шанси на переобрання Трампа мізерні'' – експерт пояснив, навіщо президенту США надзвичайний стан

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Експерт з міжнародних питань Максим Ялі вважає, що будівництво Стіни на кордоні з Мексикою є ключовим для Дональда Трампа через те, що це було його головною передвиборчою обіцянкою; він готовий встановити антирекорд з блокування роботи американського уряду, щоб зломити опір демократів в Конгресі.

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