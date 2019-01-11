''Шанси на переобрання Трампа мізерні'' – експерт пояснив, навіщо президенту США надзвичайний стан

''Шанси на переобрання Трампа мізерні'' – експерт пояснив, навіщо президенту США надзвичайний стан394Читати матеріал російською
Експерт з міжнародних питань Максим Ялі вважає, що будівництво Стіни на кордоні з Мексикою є ключовим для Дональда Трампа через те, що це було його головною передвиборчою обіцянкою; він готовий встановити антирекорд з блокування роботи американського уряду, щоб зломити опір демократів в Конгресі.
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