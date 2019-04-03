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StartUp GogolFEST – пригода, яка дає можливість переосмислити себе

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Гості програми, директор фестивалю StartUp GogolFEST Максим Демський та куратор театральної сцени фестивалю

Максим Палатний, розповіли про цьогорічну програму міжнародного фестивалю сучасного мистецтва, який вдруге пройде у Маріуполі.

Протягом 6 діб містом відбуватимуться театральні вистави, денні та нічні музичні виступи, кінопокази, художні виставки, діалоги.

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