StartUp GogolFEST – пригода, яка дає можливість переосмислити себе

StartUp GogolFEST – пригода, яка дає можливість переосмислити себе56Читати матеріал російською
Гості програми, директор фестивалю StartUp GogolFEST Максим Демський та куратор театральної сцени фестивалю
Максим Палатний, розповіли про цьогорічну програму міжнародного фестивалю сучасного мистецтва, який вдруге пройде у Маріуполі.
Протягом 6 діб містом відбуватимуться театральні вистави, денні та нічні музичні виступи, кінопокази, художні виставки, діалоги.
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